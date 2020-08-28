МЧС предупредило о граде и урагане в Волгоградской области

Общество 28.08.2020 15:24
0
28.08.2020 15:24
Информацию о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградской области распространило ГУ МЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградского ЦГМС до конца сегодняшнего дня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и возможным усилением ветра с порывами до 20-25 м/с. В ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
Между тем, жители Городища уже поделились фотографиями картины, которая в настоящий момент наблюдается в этом поселке - гроза уже где-то совсем близко.
Реклама
В Волгоградский областной суд направлен коллективный иск об отмене постановления облдумы о переходе на московское время28.08.2020 19:17
Общество 28.08.2020 19:17
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса28.08.2020 15:27
Общество 28.08.2020 15:27
Житель Волгограда получил в новой квартире космический счет за коммуналку28.08.2020 15:15
Общество 28.08.2020 15:15
В Волгоград привезли латексные фигуры участников исторического пленения Паулюса28.08.2020 14:12
Общество 28.08.2020 14:12
Без звонков и общих перемен: школы Волгоградской области начинают новую жизнь28.08.2020 12:35
Общество 28.08.2020 12:35
В Калачевском интернате Волгоградской области уже 49 человек заболели коронавирусом28.08.2020 12:31
Общество 28.08.2020 12:31
Все из-за гельминтов: в волгоградских детских поликлиниках больше нет очередей28.08.2020 12:15
Общество 28.08.2020 12:15
С 1 сентября в Волгограде возобновляется работа трамвайных маршрутов № 6 и 728.08.2020 11:03
Общество 28.08.2020 11:03
Вшивость населения Волгоградской области снизилась28.08.2020 09:49
Общество 28.08.2020 09:49
На улице Волгограда появилась дополнительная полоса28.08.2020 09:37
Общество 28.08.2020 09:37
Для обманутых клиентов волгоградских автосалонов замаячил свет в конце тоннеля28.08.2020 09:23
Общество 28.08.2020 09:23
В здании Волгоградского ЦУМа откроют ресторан28.08.2020 08:12
Общество 28.08.2020 08:12
Ни в какие ворота: руководитель Волгоградского УФАС – о «могильной тишине»27.08.2020 16:47
Общество 27.08.2020 16:47
В Волгограде на месяц закрыли гостиницу зверски убитого бизнесмена27.08.2020 16:38
Общество 27.08.2020 16:38
В Волгоградском УФАС изучили изменение цен на бензин и медицинские маски27.08.2020 16:07
Общество 27.08.2020 16:07
Реклама