МЧС предупредило о граде и урагане в Волгоградской области





Информацию о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградской области распространило ГУ МЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградского ЦГМС до конца сегодняшнего дня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и возможным усилением ветра с порывами до 20-25 м/с. В ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.