Вшивость населения Волгоградской области снизилась

Общество 28.08.2020 09:49
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28.08.2020 09:49
На территории Волгоградской области с начала текущего года отмечается снижение заболеваемости педикулезом. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.
Так, за январь-июль зарегистрировано 494 случаев педикулеза, показатель заболеваемости составил 19,7 на 100 тысяч населения (за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано 765 случаев заболеваний). Удельный вес заболевших педикулезом детей до 17 лет составил 87% - заболело 430 человек, показатель заболеваемости составил 89,78 на 100 тысяч населения.
Справка:
педикулез (вшивость) - специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Заболевание педикулезом происходит от зараженного вшами человека. Вши мигрируют от одного хозяина к другому при тесном контакте, через личные вещи (одежду, головные уборы, расчески и даже мягкие игрушки). Наиболее активно они мигрируют, когда у человека повышается температура тела вследствие заболевания, физической нагрузки, перегрева в жаркую погоду.
Чтобы не подхватить эту напасть врачи рекомендуют регулярно мыться и расчесывать волосы, чаще менять одежду и постельное белье, держать дом в чистоте.
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