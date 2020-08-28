Вшивость населения Волгоградской области снизилась





На территории Волгоградской области с начала текущего года отмечается снижение заболеваемости педикулезом. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.

Так, за январь-июль зарегистрировано 494 случаев педикулеза, показатель заболеваемости составил 19,7 на 100 тысяч населения (за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано 765 случаев заболеваний). Удельный вес заболевших педикулезом детей до 17 лет составил 87% - заболело 430 человек, показатель заболеваемости составил 89,78 на 100 тысяч населения.

Справка:

педикулез (вшивость) - специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Заболевание педикулезом происходит от зараженного вшами человека. Вши мигрируют от одного хозяина к другому при тесном контакте, через личные вещи (одежду, головные уборы, расчески и даже мягкие игрушки). Наиболее активно они мигрируют, когда у человека повышается температура тела вследствие заболевания, физической нагрузки, перегрева в жаркую погоду.

Чтобы не подхватить эту напасть врачи рекомендуют регулярно мыться и расчесывать волосы, чаще менять одежду и постельное белье, держать дом в чистоте.



