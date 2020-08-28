Общество

В здании Волгоградского ЦУМа откроют ресторан

Общество 28.08.2020 08:12
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28.08.2020 08:12


В ноябре следующего года будет готов проект реставрации здания Центрального универмага Волгограда, куда переедет Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на RosTender.info.
Заказчиком проекта выступает Управление капстроительства области. В настоящее время управление проводит тендер по выбору подрядчика для проведения работ по сохранению исторического здания на улице Павших борцов, 2, которое является объектом культурного наследия федерального значения. К тендеру допускают только организации, обладающие лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Стоимость работ по проектированию оценивается в 59,3 млн рублей, средства поступят из бюджета области. 
Подрядчик должен будет обследовать здание и подготовить техническое заключение о его состоянии. Затем он разработает концепцию по сохранению ЦУМа и приспособлению его для современного использования. Концепция будет согласована с застройщиком, комитетом культуры Волгоградской области и с Волгоградским музеем изобразительных искусств имени И.И.Машкова.
Как ожидается, проект реставрации будет готов не позднее 15 ноября 2021 года. Согласно документации тендера, в подвале здания планируют разместить гардероб на 600 человек, камеры хранения и туалеты. На первом этаже будут находиться 2 арт-кафе, туристический информационный центр, детский центр музейной педагогики и творчества, творческая мастерская для взрослых, инклюзивный музей, книжная и сувенирная лавки, художественный салон «Волгоградский художник» с выставочным залом, а также технические музейные помещения: оформительская мастерская, складское помещение для хранения упаковочных материалов и т.д.
На втором этаже разместят дискуссионное и лекционное пространство FORUM, мультимедийную выставку, интерактивную экспозицию «Мастерская Ильи Машкова», экспозиции «Искусство XX века. Живопись, графика, скульптура» и «Открытое хранение» с экспонатами из фондов ВМИИ. На третьем этаже планируют проводить циклы концертов и музыкальные фестивали в рамках проекта «Музыка в музее», разместить экспозицию «Люди и Боги» с предметами античного искусства, «Русское искусство VII-XIX веков и «Зарубежное искусство XVI-XX веков». 
На четвертом этаже расположится информационно-образовательный центр «Русский музей. Виртуальный филиал», конференц-зал и кинотеатр, Музей архитектуры и градостроительства, научная библиотека музея, представительство ФГБУК «Государственный Русский музей» и другие федеральные выставки. В Красном зале будет демонстрироваться экспозиция произведений иконописи, в Черном – произведений графики. На пятом этаже будет находиться ресторан, архив и выставка «Сталинградская битва и ВОВ». Общая площадь здания после реставрации составит ориентировочно 9364 кв.м.

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