Телеком

Скоростной спутниковый интернет пришел в вахтовые посёлки золотодобытчиков

Телеком 24.08.2020 14:11
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24.08.2020 14:11


РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком» и крупнейший оператор рынка спутниковой связи России )  подключил точки доступа к услуге скоростного спутникового интернета для вахтовых рабочих золотодобывающей компании «Вертикаль» в Забайкальском крае. Точки доступа расположены в приисковых поселках Катанца, Таёжный и Хилкотой. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. 
Работники компании «Вертикаль», занятые на приисках, могут пользоваться всеми преимуществами полноценного доступа в интернет и, в том числе, быть на связи с близкими родственниками, оставшимися в месте их постоянного проживания.
Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл:
«С помощью наших партнеров – официального дилера РТКОММ в Забайкалье – в приисковых поселках предприятия «Вертикаль» были установлены спутниковые станции, организованы сети Wi-Fi. При этом мы заключили договоры на оказание услуг связи с каждым сотрудником компании-клиента. Чтобы оплатить свой тарифный план, работнику достаточно воспользоваться личным кабинетом абонента. Это создает для пользователей на удаленных приисковых территориях комфортные условия труда без необходимости покидать территорию посёлка во время несения вахты».
Генеральный директор ООО «Вертикаль» Сергей Корешков: 
«Отсутствие любых видов связи на удаленных территориях – застарелая проблема для многих добывающих компаний, привлекающих на работу сотрудников вахтовым методом. Но благодаря спутниковому интернету от РТКОММ, мы ее успешно решили. Теперь у нас есть возможность организации жизни онлайн для всех сотрудников компании, работающих на самых отдаленных участках наших приисков».
На территории Забайкалья услуги подключения к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ осуществляет официальный дилер – компания С-Телеком (г.Чита).

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