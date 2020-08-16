Происшествия

Два человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 16.08.2020 16:06
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16.08.2020 16:06


Два человека погибли сегодня на пожаре в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона. По предварительным данным, погибшие - мужчины, их личность устанавливается.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в хуторе Кругловка поступило в оперативные службы в 14:09. В частном деревянном доме горела шиферная кровля по деревянной обрешетке и домашние вещи в одной из комнат. В 14:43 возгорание было ликвидировано. Причины устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
В тушении огня было задействовано 10 человек и 4 единицы спецтехники 45-ой пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды с.п.Кругловское.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допускать таких трагедий.

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