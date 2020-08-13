Футбольному полю "Волгоград Арены" понадобились вентиляторы





Вентиляторы для футбольного поля покупает ГАУ ВО "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, за 4,5 миллиона рублей планируется приобрести 4 вентилятора, которые, видимо, будут использоваться для охлаждения газона. Стоимость одного такого прибора составляет 1 миллион 125 тысяч рублей. На покупку дорогостоящего оборудования предусмотрены средства областного бюджета.

Вентиляторы должны быть новыми, выпущенными не ранее 2019 года. Максимальная подача воздуха одного вентилятора должна быть не менее 75000 м3/ч.

Как ранее сообщалось, в этом году запланированы работы по реновации футбольного поля "Волгоград Арены" за 8,9 миллиона рублей. Конкурс по отбору подрядчика был объявлен еще в июне текущего года. Как ранее сообщалось, до 30 декабря на "Волгоград Арене" предстоит провести работы по реновации натурального покрытия поля на площади 7300 кв.м. Для этого верхний слой газона аккуратно срежут на 20 см., чтобы не повредить искусственные волокна. Подрядчику предстоит поднять ворс прошивки, выровнять поверхность поля, подсыпать песка и произвести подсев семян травы, внести удобрения.

Напомним, на построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе "Волгоград Арена" газон засеяли в сентябре 2017 года. Тогда сообщалось, что посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого "пирога" футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива.



