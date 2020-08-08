На нижней террасе набережной Волгограда проложат 20 километров труб для полива деревьев





На нижней Террасе Центральной набережной Волгограда начали прокладывать траншеи для укладки водопровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, длина поливочных труб составит 10 километров. Еще порядка 9 километров капельной системы орошения необходимо смонтировать для растений, которые образуют живую изгородь. Система будет работать в автоматическом режиме.

На площади 16 гектаров вдоль Волги в центре города посадят 10 тысяч деревьев и кустарников. Всего сформируют 45 зон полива, каждая из которых будет обеспечивать потребности конкретных пород зеленых насаждений. Парковую зону украсят три вида кленов, ели, черемуха, боярышник, можжевельник, липы и барбарис. На участке от фонтана, который строится напротив центральной лестницы, до амфитеатра агрономы разобьют 15 цветочных клумб. Дополнит зеленое многообразие террасы газон, который будет уложен на площади 20 тысяч квадратных метров.

На обновленной территории в Центральном районе Волгограда строятся четыре фонтана, один из которых является каскадным, другой – в форме арки высотой 4,5 метров. Также ведутся работы по возведению амфитеатра на 2300 мест. Возле него появится пешеходный мост, который свяжет нижнюю террасу с улицей Чуйкова. Полностью строительные работы на объекте благоустройства планируется завершить к 2022 году.



