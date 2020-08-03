В Волгоградской области подсчитали умерших в расцвете лет жителей

Общество 03.08.2020 10:21
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03.08.2020 10:21
В Волгоградской области снизилась смертность жителей в трудоспособном возрасте. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, если в 2018 году этот показатель составлял 6341 человек, то в 2019 году – 5989 человек. При этом в 2018 году из умерших в трудоспособном возрасте мужчин было гораздо больше, чем женщин – 5033 и 1308 человек соответственно. В 2019 году из жизни ушли 4768 представителей сильного пола в расцвете лет и 1221 женщина.
При этом смертность жителей области старше трудоспособного возраста также немного сократилась. Если в 2018 году умерли 26973 пожилых людей, то в 2019 году их было уже меньше - 26585 человек. Среди немолодых жителей региона чаще умирали женщины, чем мужчины.
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