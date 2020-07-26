Общество

Тайный отчет главы Краснослободска прошел без граждан, но с "общественностью"

Общество 26.07.2020 15:23
0
26.07.2020 15:23


Глава города  Краснослободска Владимир Сурков, судя по всему, остается верен себе - он отчитывается о проделанной работе перед гражданами в глубокой тайне. Во всяком  случае, как сообщили ИА "Высота 102" неравнодушные жители города, об этом событии они узнали из местной газеты и очень огорчились, что не смогли ни присутствовать, ни задать наболевшие вопросы во время отчета высокопоставленного чиновника. Как и в прошлом году, о дате, времени, месте проведения встречи горожане никаким образом не извещались. Даже местные депутаты не знали об отчете, - утверждают граждане, а "специально приглашенных"  было всего 5 человек. 
"Анализируя в печати бравурный отчет главы о том, как у нас в городе успешно  решаются  проблемы, многое осталось за бортом, - делятся жители. - К примеру, непонятно, почему существующие муниципальные сети водоснабжения никем не контролируются и не содержатся, их ремонт не производится, износ составляет более 90%. При этом глава признает, что  вода грязная, с посторонними примесями, и люди ее, увы, пьют. Но вот когда будет построен новый водозабор,  когда приступят к замене изношенных сетей водоснабжения –  так и осталось загадкой".
По словам краснослободцев, открытым остался вопрос о плачевном состоянии почти всех улиц и дорог, кроме "центральной", отремонтированной почти за 50 миллионов рублей федеральных денег. "Еще одна  больная для многих  тема связана с территорией  "мусорного полуострова",  находящегося в черте города,  - рассказывают читатели информагентства.  -  Мы давно просим установить мусорный контейнер, но безуспешно. Судя по газетному отчету,  глава вместо ответа на этот  больной вопрос  почему-то рассказал о пешеходной дорожке-долгострое по улице Краснофлотской. Она будет вести к несуществующему в настоящее время парку "Сталинградская переправа", проект которого существует более 10 лет, но реализация даже не начиналась".
Как гром среди ясного неба для граждан прозвучало заявление чиновника  о судьбе физкультурно-оздоровительного комплекса. Для его строительства пришлось отдать часть парковой зоны с деревьями и кустарниками. Но, оказывается, ФОК  не будет принадлежать городу Краснослободску, он целиком и полностью - в ведении  областной спортивной школы, которая и будет определять правила и стоимость использования собственного имущества.  "Судя по всему, предварительная договоренность" о 70% -ом использования ФОК жителями Краснослободска утонет в его 30% коммерческой составляющей деятельности, - предполагают горожане.  -  Но главной же "изюминкой" встречи был ответ на вопрос о "никчемности светофора", установленного в направлении рабочего поселка  Средняя Ахтуба после ерика Судомойка, из-за которого в этом году образовываются многокилометровые пробки". 
Как говорят краснослободцы,  присутствующие на отчете "представители общественности" почему-то не задавали вопросы, которые на самом деле волнуют людей. Например, когда будет наведен порядок с мусорными контейнерами, которые стихийно и самостоятельно передвигаются по городу из-за отсутствия специальных площадок? Что сделано для обеспечения нуждающихся жильем? Будет ли проверяться законность застройки города огромными магазинами при отсутствии транспортных развязок? Учтены ли нужды и потребности ветеранов, участников ВОВ, что сделано для инвалидов в городе?  Какие меры предпринимает власть  для привлечения молодежи в город? Какие предприятия открываются в городе и открываются ли? Сколько рабочих мест организовано и так далее и так далее. 
По словам жителей Краснослободска, такие отчеты главы города нужны, по всей видимости, только ему самому. Но вот людям такая "ударная" работа не нужна точно. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
26.07.2020 17:27
Общество 26.07.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:44
Общество 26.07.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:40
Общество 26.07.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:03
Общество 26.07.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 11:41
Общество 26.07.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2020 12:01
Общество 25.07.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2020 09:20
Общество 25.07.2020 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2020 08:33
Общество 25.07.2020 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2020 21:04
Общество 24.07.2020 21:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2020 17:08
Общество 24.07.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2020 15:19
Общество 24.07.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2020 14:01
Общество 24.07.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2020 09:55
Общество 24.07.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2020 22:02
Общество 23.07.2020 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2020 16:52
Общество 23.07.2020 16:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:27
Под Волгоградом за культурным отдыхом вблизи элитного поселка следят беспилотники МЧССмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгоградской области один коттедж выгорел, второй – чудом спаслиСмотреть фотографии
15:46
Под Волгоградом вспыхнули два коттеджа (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Зараженные жители Волгоградской области не в курсе, где цепляют COVID-19Смотреть фотографии
15:23
Тайный отчет главы Краснослободска прошел без граждан, но с "общественностью"Смотреть фотографии
14:44
Чиновники в Волгоградской области продолжили войну с 93-летней ветераном из-за гнилого домаСмотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области 52 выпускника справились с ЕГЭ на все 100Смотреть фотографии
14:03
Удачный весенний лов испортил жизнь четверых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
В Волжском ночью в страшном ДТП разбились насмерть два человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Волгоградской области от коронавируса погибли 58 человекСмотреть фотографии
10:28
"Бросил окурок": в Волгоградской области задержали виновника пожара в хутореСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области перевернулась машина с 4-летним ребенкомСмотреть фотографии
21:10
В Волгоградской области чаще заражаются коронавирусом на работе и домаСмотреть фотографии
19:32
Семеро наглых: в Волгограде в кафе разгорелся массовый конфликтСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области молодая женщина сожгла себя заживоСмотреть фотографии
18:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области оказалась соавтором возмутившего экологов законаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде поймали участников нападения на федерального судьюСмотреть фотографии
16:22
В Саратове нашли тело волгоградца без головыСмотреть фотографии
14:35
Привет шипящим завистникам: волгоградский депутат покорил главную гору ЕвропыСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде при прокладке сетей связи незаконно вырубили 168 вязовСмотреть фотографии
12:01
Плюс 85 заболевших: коронавирус «навеки поселился» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
"Маска не спасла": в Волжском задержали разбойника за нападение на офис микрозаймовСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде на два месяца перекроют движение по улицеСмотреть фотографии
09:02
Продаем и покупаем: почти четверть жителей Волгоградской области зарабатывают на торговлеСмотреть фотографии
08:33
Спешно уничтоженный в Волгограде ансамбль стадиона «Монолит» лежит в развалинахСмотреть фотографии
21:04
Татьяна Лебедева поддержала городскую спортивно - развлекательную онлайн спартакиаду “Школа и семья - мама, папа, я!”Смотреть фотографии
17:08
Волгоградцев предупредили о дорожном коллапсе из-за потухших светофоровСмотреть фотографии
17:06
Занзибар, Лондон, Стамбул: Россия частично возобновляет международное авиасообщениеСмотреть фотографии
16:41
В Волгограде ищут жертв похитительницы денег с банковских картСмотреть фотографии
15:52
Расслабленные волгоградцы с масками на бороде возмутили главу облздраваСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 