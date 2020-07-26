



Глава города Краснослободска Владимир Сурков, судя по всему, остается верен себе - он отчитывается о проделанной работе перед гражданами в глубокой тайне. Во всяком случае, как сообщили ИА "Высота 102" неравнодушные жители города, об этом событии они узнали из местной газеты и очень огорчились, что не смогли ни присутствовать, ни задать наболевшие вопросы во время отчета высокопоставленного чиновника. Как и в прошлом году , о дате, времени, месте проведения встречи горожане никаким образом не извещались. Даже местные депутаты не знали об отчете, - утверждают граждане, а "специально приглашенных" было всего 5 человек.

"Анализируя в печати бравурный отчет главы о том, как у нас в городе успешно решаются проблемы, многое осталось за бортом, - делятся жители. - К примеру, непонятно, почему существующие муниципальные сети водоснабжения никем не контролируются и не содержатся, их ремонт не производится, износ составляет более 90%. При этом глава признает, что вода грязная, с посторонними примесями, и люди ее, увы, пьют. Но вот когда будет построен новый водозабор, когда приступят к замене изношенных сетей водоснабжения – так и осталось загадкой".

По словам краснослободцев, открытым остался вопрос о плачевном состоянии почти всех улиц и дорог, кроме "центральной", отремонтированной почти за 50 миллионов рублей федеральных денег. "Еще одна больная для многих тема связана с территорией "мусорного полуострова", находящегося в черте города, - рассказывают читатели информагентства. - Мы давно просим установить мусорный контейнер, но безуспешно. Судя по газетному отчету, глава вместо ответа на этот больной вопрос почему-то рассказал о пешеходной дорожке-долгострое по улице Краснофлотской. Она будет вести к несуществующему в настоящее время парку "Сталинградская переправа", проект которого существует более 10 лет, но реализация даже не начиналась".

Как гром среди ясного неба для граждан прозвучало заявление чиновника о судьбе физкультурно-оздоровительного комплекса. Для его строительства пришлось отдать часть парковой зоны с деревьями и кустарниками. Но, оказывается, ФОК не будет принадлежать городу Краснослободску, он целиком и полностью - в ведении областной спортивной школы, которая и будет определять правила и стоимость использования собственного имущества. "Судя по всему, предварительная договоренность" о 70% -ом использования ФОК жителями Краснослободска утонет в его 30% коммерческой составляющей деятельности, - предполагают горожане. - Но главной же "изюминкой" встречи был ответ на вопрос о "никчемности светофора", установленного в направлении рабочего поселка Средняя Ахтуба после ерика Судомойка, из-за которого в этом году образовываются многокилометровые пробки".

Как говорят краснослободцы, присутствующие на отчете "представители общественности" почему-то не задавали вопросы, которые на самом деле волнуют людей. Например, когда будет наведен порядок с мусорными контейнерами, которые стихийно и самостоятельно передвигаются по городу из-за отсутствия специальных площадок? Что сделано для обеспечения нуждающихся жильем? Будет ли проверяться законность застройки города огромными магазинами при отсутствии транспортных развязок? Учтены ли нужды и потребности ветеранов, участников ВОВ, что сделано для инвалидов в городе? Какие меры предпринимает власть для привлечения молодежи в город? Какие предприятия открываются в городе и открываются ли? Сколько рабочих мест организовано и так далее и так далее.

По словам жителей Краснослободска, такие отчеты главы города нужны, по всей видимости, только ему самому. Но вот людям такая "ударная" работа не нужна точно.