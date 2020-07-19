Общество

Без окон и дверей: московскую компанию вызвали в суд из-за опасного здания в Волгограде

Общество 19.07.2020 11:05
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19.07.2020 11:05


Заброшенное здание на шоссе Авиаторов, которое стоит без окон и дверей, стало предметом разбирательства в арбитражном суде Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, исковые требования об обязании ООО «Вектор» из Москвы за свой счет выполнить работы по приведению в соответствующий вид здания на шоссе Авиаторов, 11а, обратилась администрация Дзержинского района Волгограда. Конкретно районные власти требовали от московской компании, в соответствии требованиями технического регламента о безопасности зданий и сооружений,  провести монтажные работы по установке оконных и дверных проемов в здании административного корпуса со стороны главного фасада, выходящего на шоссе Авиаторов.
В обоснование своих требований администрация ссылалась на то, что данный объект создает угрозу для жизни и здоровья граждан, так как здание не охраняется. Также не приняты меры по ограничению несанкционированного доступа в здание людей и животных.
Дело было рассмотрено без участия представителей ООО «Вектор», которые в суд не явились. 

В суде было установлено, что владельцем объекта является именно ООО «Вектор». Так, согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ООО «Вектор» на праве собственности принадлежит нежилое здание административного корпуса, площадью 1478,8 кв.м. с кадастровым № 34:34:030046:221, расположенное по адресу: Волгоград, шоссе Авиаторов 11а. Вышеуказанный объект расположен на земельном участке площадью 22729 кв.м, который также на праве собственности принадлежит ООО «Вектор». 
Отметим, что на публичной кадастровой карте по этому адресу высвечивается музей мер и весов волгоградского завода весоизмерительной техники (ВЗВТ).
Актом визуального осмотра установлено, что в двухэтажном здании демонтированы оконные проемы, перегородки из кирпича и дверные проемы на первом этаже, демонтированы подоконные части оконных проемом первого этажа до отметки пола, заделка дверных проемов на первом этаже. На прилегающей территории расположен открытый колодец инженерных сетей. Здание каркасное с железобетонными несущими колоннами, на которые опираются железобетонные двускатные балки и ребристые плиты перекрытия. Наружные стены выполнены из железобетонных стеновых панелей. Объект не эксплуатируется и не охраняется. 
В целях исключения доступа посторонних лиц на данный объект в адрес собственника была направлена претензия, но до сих пор выявленные еще зимой нарушения не устранены.
Суд удовлетворил требование администрации Дзержинского района, обязав ООО «Вектор» в течение месяца со дня вступления решения в законную силу выполнить все необходимые работы, чтобы обезопасить объект. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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