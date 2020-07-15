Через Волгоград проехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее





Возобновление международного авиасообщения пока отложено. В этой связи туроператоры отмечают ажиотажный спрос на курорты черноморского побережья.

На первой неделе июля, как отмечает волгоградское отделение МТС, вернулась на докарантинный уровень частота обращений к мобильной навигации. Оно и понятно: открылся купальный сезон, а этот сервис значительно облегчает путь до пункта назначения, указывает короткий и удобный маршрут.

За прошлую неделю цифры и того больше – на 61%, в среднем, выше показателей июля прошлого года. Кстати, судя по данным, мобильными картами и навигационными сервисами чаще пользуются с пятницы по воскресенье, реже – по вторникам и четвергам.

Наибольший рост среди цифровых сервисов продолжают по-прежнему показывать онлайн-кинотеатры, потоковое видео, киберспортивные и геймерские платформы. Эти ресурсы востребованы на уровне «карантинной» весны.

По сравнению с прошлым годом их популярность выросла больше, чем в 3,5 раза. Возможно, на эту тенденцию повлиял длительный период отсутствия возможности посещать развлекательные места и установившаяся в регионе жара.



