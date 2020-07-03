В Волгограде открывают первый официальный пляж

Общество 03.07.2020 11:14
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03.07.2020 11:14
Завтра, 4 июля, в Красноармейском районе Волгограда откроется первый в этом сезоне городской пляж. Место для купания оборудовано на песчаной косе Сарептского полуострова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, перед тем как получить разрешение на официальное открытие, пляж прошел ряд обследований на соответствие требованиям СанПиН. Управление Роспотребнадзора, проведя экспертизы воды, почвы и воздуха, выдало разрешение на открытие зоны для купания.
Территорию подготовили к открытию – очистили берег от сорняков и мусора, водолазы муниципальной службы спасения обследовали и привели в порядок акваторию. На сегодня дно очищено от мусора, его понижение пологое, без ям и резких обрывов.
На пляже появятся биотуалеты, раздевалки, шезлонги, навесы, пункты питания, проката инвентаря, камеры хранения, а также беседки для отдыха и скамейки.
На остальных площадках Волгограда открытие пляжей пока невозможно, в связи с тем, что уровень воды не пришел к нормативным отметкам. Чистоту и порядок на пляжах будут поддерживать на протяжении всего периода купального сезона.
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