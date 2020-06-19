Общество

Конституция с новыми поправками появилась в магазинах Волгограда

Общество 19.06.2020 13:24
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19.06.2020 13:24


В сетевых книжных магазинах в Волгограде появились в продаже издания текста Конституции РФ с поправками, голосование по которым пройдет 1 июля. Как сообщает ИА "Высота 102", стоимость брошюры, выпущенной московским издательством "Омега-Л", составляет 24 рубля.
На обложке основного закона страны написано, что официальный текст вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования.


Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. В начале июня глава государства объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. 
По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрит большинство участников голосования.

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