Конституция с новыми поправками появилась в магазинах Волгограда

Общество 19.06.2020 13:24
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19.06.2020 13:24
В сетевых книжных магазинах в Волгограде появились в продаже издания текста Конституции РФ с поправками, голосование по которым пройдет 1 июля. Как сообщает ИА "Высота 102", стоимость брошюры, выпущенной московским издательством "Омега-Л", составляет 24 рубля.
На обложке основного закона страны написано, что официальный текст вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования.
Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. В начале июня глава государства объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрит большинство участников голосования.
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