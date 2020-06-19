Волгоградский бизнес стал в четыре раза чаще пользоваться сервисом «умной рекламы»





МТС сообщает о четырехкратном росте использования сервиса «МТС Маркетолог» с таргетированной SMS-рассылкой во втором квартале года по сравнению с первым. Наибольший спрос показали ЧОПы, сети быстрого питания и парикмахерские, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В период с 1 апреля по 15 июня в сегментах малого и среднего бизнеса повышенный интерес к сервису отмечается среди охранных систем. По мнению аналитиков, сказался тренд роста и развития в индустрии с начала карантина. Их доля в общем объеме новых обращений превысила 70%. Спрос демонстрируют рестораторы, работающие на вынос и на доставку, а также салоны красоты, возобновившие работу в числе первых.

«МТС Маркетолог» помогает точечно рассказать о новых услугах, акциях, бонусных программах потенциально заинтересованной аудитории – с учетом геолокации, пола, возраста и интересов.Подключиться к платформе любой предприниматель или компания могут самостоятельно, без дополнительных звонков и обращений в офисы МТС. Сервиспомогает точечно рассказать о новых услугах, акциях, бонусных программах потенциально заинтересованной аудитории – с учетом геолокации, пола, возраста и интересов.Подключиться к платформе любой предприниматель или компания могут самостоятельно, без дополнительных звонков и обращений в офисы МТС.

«Чтобы рассылки приносили пользу, достаточно выполнить 3 условия: правильно настроить целевую аудиторию, донести в сообщении уникальное торговое предложение и систематически «допиливать» рекламные кампании на основе анализа результатов», – рассказывает директор Волгоградского филиала компании МТС Наталья Сахарова.