Телеком

Волгоградский бизнес стал в четыре раза чаще пользоваться сервисом «умной рекламы»

Телеком 19.06.2020 10:17 Новости компаний
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19.06.2020 10:17 Новости компаний


МТС сообщает о четырехкратном росте использования сервиса «МТС Маркетолог» с таргетированной SMS-рассылкой во втором квартале года по сравнению с первым. Наибольший спрос показали ЧОПы, сети быстрого питания и парикмахерские, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В период с 1 апреля по 15 июня в сегментах малого и среднего бизнеса повышенный интерес к сервису отмечается среди охранных систем. По мнению аналитиков, сказался тренд роста и развития в индустрии с начала карантина. Их доля в общем объеме новых обращений превысила 70%. Спрос демонстрируют рестораторы, работающие на вынос и на доставку, а также салоны красоты, возобновившие работу в числе первых.
Сервис «МТС Маркетолог» помогает точечно рассказать о новых услугах, акциях, бонусных программах потенциально заинтересованной аудитории – с учетом геолокации, пола, возраста и интересов.Подключиться к платформе любой предприниматель или компания могут самостоятельно, без дополнительных звонков и обращений в офисы МТС. 
«Чтобы рассылки приносили пользу, достаточно выполнить 3 условия: правильно настроить целевую аудиторию, донести в сообщении уникальное торговое предложение и систематически «допиливать» рекламные кампании на основе анализа результатов», – рассказывает директор Волгоградского филиала компании МТС Наталья Сахарова. 
Кстати, до 15 июля МТС раздает промокоды на запуск рекламной кампании на 25 000 рублей. Для этого нужно подать заявку на добавление бизнеса в проект МнеБлизко. После прохождения модерациии добавления карточки компании на сайт, промокод будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке.

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