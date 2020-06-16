За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафом





Постановление о привлечении к административной ответственности ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ» по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ вынес сегодня городской суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, в отношении юридического лица назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.





Суд установил, что 29 мая в интернате было выявлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

Так, на момент проведения проверки установлено, что сотрудники учреждения при работе с 114 инфицированными COVID-19 получателями социальных услуг использовали ненадлежащие средства индивидуальной защиты, выходные каналы вентиляционных шахт помещений с пребыванием людей не были изолированы, несвоевременно проводились обследование и изоляция сотрудников с подозрением на инфекционные заболевания, формально проводились наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг. В судебном заседании представитель юридического лица вину в совершении административного правонарушения признал.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ближайшее время суд также рассмотрит вопрос о привлечении к административной ответственности руководителя ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ». Должностному лицу грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Напомним, об очаге заболевания в Урюпинском психинтернате стало известно 27 мая. Всего коронавирусом в социальном учреждении заразились 207 человек.









