За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафом

Общество 16.06.2020 17:18
0
16.06.2020 17:18
Постановление о привлечении к административной ответственности ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ» по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ вынес сегодня городской суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, в отношении юридического лица назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Суд установил, что 29 мая в интернате было выявлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения.
Так, на момент проведения проверки установлено, что сотрудники учреждения при работе с 114 инфицированными COVID-19 получателями социальных услуг использовали ненадлежащие средства индивидуальной защиты, выходные каналы вентиляционных шахт помещений с пребыванием людей не были изолированы, несвоевременно проводились обследование и изоляция сотрудников с подозрением на инфекционные заболевания, формально проводились наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг. В судебном заседании представитель юридического лица вину в совершении административного правонарушения признал.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ближайшее время суд также рассмотрит вопрос о привлечении к административной ответственности руководителя ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ». Должностному лицу грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей.
Напомним, об очаге заболевания в Урюпинском психинтернате стало известно 27 мая. Всего коронавирусом в социальном учреждении заразились 207 человек.
Реклама
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группами16.06.2020 17:32
Общество 16.06.2020 17:32
В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территории16.06.2020 16:42
Общество 16.06.2020 16:42
«От некоторых детсадов нет заявок»: от родителей волгоградских детей ждут сложного решения16.06.2020 16:34
Общество 16.06.2020 16:34
В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектов16.06.2020 14:53
Общество 16.06.2020 14:53
Адвокатам из других регионов разрешили приезжать в Волгоградскую область во время самоизоляции16.06.2020 14:36
Общество 16.06.2020 14:36
Рядовых зрителей на парад в Волгограде могут пустить по решению оперштаба16.06.2020 14:02
Общество 16.06.2020 14:02
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня16.06.2020 13:34
Общество 16.06.2020 13:34
Центр Волгограда зачищают для первой репетиции июньского парада Победы16.06.2020 10:46
Общество 16.06.2020 10:46
В Волгоградской области назвали дату открытия торговых центров и ресторанов16.06.2020 09:45
Общество 16.06.2020 09:45
В Волгограде гранитные плиты с площади Павших Борцов увозят в надежное место15.06.2020 18:36
Общество 15.06.2020 18:36
В Волгограде не отказались от проведения парада Победы15.06.2020 16:59
Общество 15.06.2020 16:59
В Волгограде с 17 июня открываются дежурные группы в детских садах15.06.2020 16:54
Общество 15.06.2020 16:54
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада15.06.2020 16:39
Общество 15.06.2020 16:39
Жителям Волгоградской области могут подготовить пляжи с разметкой15.06.2020 15:40
Общество 15.06.2020 15:40
Волгоградским школьникам разрешили открыть лица на ЕГЭ15.06.2020 14:08
Общество 15.06.2020 14:08
Реклама