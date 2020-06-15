Коронавирус унес жизни двух немолодых мужчин из Волгоградской области





Стали известны подробности о двух новых погибших от коронавируса жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, один из умерших – 83-летний житель Даниловского района. Он был госпитализирован в реанимацию Михайловской ЦРБ в тяжелом состоянии. У пенсионера диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Мужчина также имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Известно, что COVID-19 мужчина заразился от своего сына, который приехал из Дагестана к родителям.

Другой погибший – 58-летний житель Палласовского района. Он умер в реанимации ГБУЗ «ГКБ №3» в Волжском, куда он попал с двусторонней пневмонией. У мужчины также были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего, напомним, в Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человек.











