В День России котельниковцам вручили национальные флаги





Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели в городе Котельниково Вогоградской области праздничную акцию, приуроченную ко Дню России. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ребята присоединились к волонтерскому движению #Мывместе и при содействии регионального штаба Общероссийского народного фронта вручили жителям города Котельниково подарки к празднику Дня России.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции город Котельниково не может провести широкомасштабное празднование. Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» решила волонтерской работой и добрыми делами скрасить это нелегкое для города и всей страны в целом время.

Акция проходила в центре Котельниково, где ребята и устроили раздачу флагов и ленточек-триколор жителям Котельниково Сотрудники Гремячинского ГОКа действовали в соответствии с требованиями безопасности.

Ребята, защищенные масками и перчатками, соблюдали необходимую дистанцию и не допускали скапливания людей. Но тепло поздравить земляков с праздником, вручить флаг России и ленточку-триколор, пожелать здоровья и счастья можно даже и на расстоянии.





Акция, проведённая Советом молодых специалистов в Котельниково, стала продолжением большой работы, проводимой оперативным штабом АО «МХК «ЕвроХим», который действует в тесном взаимодействии с региональными и местными властями во всех городах присутствия предприятий компании.

Добавим, компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко поощряет развитие волонтёрского движения в среде своих сотрудников, оказывает помощь населению. Ранее молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» передали медикам Котельниковской районной больницы пожертвование компании – 75 000 перчаток, 50 000 масок, а также одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица и глаз, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства.

Ребята активно помогают пожилым людям, организуют раздачу листовок и онлайн-курсы по безопасному поведению для всех жителей Котельниково.

Так, не только на строительстве нового предприятия, но и в социальной сфере, в сплочении и единстве, помогая другим людям, сотрудники и вся компания в целом делают свой взнос в развитие и укрепление своей страны.



