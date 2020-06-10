Гроза и осадки обойдут Волгоград стороной





Преимущественно без осадков, жарко и солнечно будет в Волгограде до 13 июня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз, опубликованный Северо-Кавказским УГМС, только вечером 13 июня в областном центре возможно засверкают молнии и пойдет дождь. Осадки, правда, обещают кратковременными.

Температура воздуха днем будет прогреваться до 34-36 градусов выше нуля, ночью ожидается +20 - +23 градуса.

Осадки и грозы по-прежнему прогнозируются только на севере Волгоградской области. Температура в сельских районах днем поднимется до 38 градусов тепла.



