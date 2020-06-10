Общество

Гроза и осадки обойдут Волгоград стороной

Общество 10.06.2020 15:44
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10.06.2020 15:44


Преимущественно без осадков, жарко и солнечно будет в Волгограде до 13 июня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз, опубликованный Северо-Кавказским УГМС, только вечером 13 июня в областном центре возможно засверкают молнии и пойдет дождь. Осадки, правда, обещают кратковременными.
Температура воздуха днем будет прогреваться до 34-36 градусов выше нуля, ночью ожидается +20 - +23 градуса.
Осадки и грозы по-прежнему прогнозируются только на севере Волгоградской области. Температура в сельских районах днем поднимется до 38 градусов тепла. 

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