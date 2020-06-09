Общество

В Волгограде добавляют спецмаршруты

Общество 09.06.2020 14:29
0
09.06.2020 14:29


Специальные направления №59э «Грамши – Технологический колледж» и №8э «Авиагородок - Титова» начнут работать завтра в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102» в Волгограде. По информации мэрии, транспорт будет работать по утвержденному для спецмаршрутов расписанию с интервалом движения в 10-15 минут. салонов микроавтобусов, ношении масок водителями и пассажирами.
На спецнаправлении № 59э «Ул. Грамши – Технологический колледж» будут работать  около 8 единиц подвижного состава. Микроавтобусы отправятся от остановки «Ул. Грамши» в Тракторозаводском районе и с остановками «Парк Памяти», «Рынок «ТЗР», «Тарифная», «Титова», «К-тр «Юность», «Пр-кт Металлургов», «Менделеева», «Магазин», «Пост ДПС», «Больничный комплекс», «Ул. 8-й Воздушной Армии», «Землячки» проследуют до конечной остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе.
Специальный маршрут №8э соединит отдаленный от основных магистралей поселок «Авиагородок» в Кировском районе с транспортным узлом в Краснооктябрьском районе на улице Титова. Спецмаршрут предусматривает остановки «Клайпедская», «Саши Чекалина», «Химгородок», «Детский комбинат», «Гимназия №9», «Библиотечная», «503 квартал», «Кирова», «Ярмарка», «Магазин № 21», «ТЦ «Космос», «Оптика», «Сквер доблести и славы», «Медсанчасть № 40», «Энергетический колледж (ул.Кирова)», «ТЦ «Акварель», «Обувная фабрика», «Колледж нефти и газа», «ВолГАУ», «Ардатовская», «Елецкая», «Рокоссовского», «Белый аист», «Волгоград-Сити», «Мичурина», «39-я Гвардейская», «Пр-кт Металлургов» и «К-тр «Юность». На линии также будут работать около 24 транспортных единиц.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
09.06.2020 16:26
Общество 09.06.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 14:36
Общество 09.06.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 14:09
Общество 09.06.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 13:42
Общество 09.06.2020 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 10:20
Общество 09.06.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 10:03
Общество 09.06.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 09:33
Общество 09.06.2020 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 20:21
Общество 08.06.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 20:09
Общество 08.06.2020 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 15:05
Общество 08.06.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 14:08
Общество 08.06.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 13:20
Общество 08.06.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 11:46
Общество 08.06.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 11:13
Общество 08.06.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2020 10:19
Общество 08.06.2020 10:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколововСмотреть фотографии
15:17
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителамиСмотреть фотографии
14:36
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде добавляют спецмаршрутыСмотреть фотографии
14:09
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавшихСмотреть фотографии
14:08
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами РоссииСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиеныСмотреть фотографии
13:08
Паводок на Волге идет на спадСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»Смотреть фотографии
12:23
Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны ГензеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человекаСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в СириюСмотреть фотографии
10:20
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский художник получил награду от ПутинаСмотреть фотографии
09:36
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудниковСмотреть фотографии
09:33
Президент назначил председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
09:11
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый домСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
20:09
В Волжском отложили открытие городского пляжаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких гражданСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 