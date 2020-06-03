Коронавирус проник в ведомственную больницу Волгограда





В отделенческой больнице РЖД Волгограда на карантин закрыто отделение урологии. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что у одного из пациентов отделения был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось о закрытии некоторых отделений в волгоградских больницах №7, 15, 25, Камышинской ЦГБ, Волжской больнице имени Фишера из-за заразившихся COVID-19 пациентов и медперсонала.



