В Волжском готовятся к открытию купального сезона

Общество 26.05.2020 21:25
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26.05.2020 21:25
Распоряжение о подготовке к открытию купального сезона, сообщает ИА «Высота 102», подписал сегодня глава Волжского Игорь Воронин. Датой начала сезона определено 10 июня, окончание запланировано на 15 сентября. Перед открытием сезона городской пляж подготовят для безопасного отдыха горожан, проведут очистку водоема и береговой линии. Сотрудники полиции будут патрулировать место отдыха у воды на предмет выявления нетрезвых граждан. На городском пляже также оборудуют места для наглядной агитации, предупреждающей о несчастных случаях на воде.
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