Общество 20.05.2020 12:40
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20.05.2020 12:40
Дважды 63-летняя жительница Дубовского района с подтвержденным диагнозом COVID-19 отказывалась от госпитализации, что вынудило прокуратуру обратиться в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, требование прокурора о принудительном помещении женщины под медицинское наблюдение удовлетворено.
Установлено, что в апреле текущего года женщина попала под наблюдение, так как контактировала с больным коронавирусной инфекцией. Первый тест у нее был положительным, но от госпитализации она отказалась по причине отсутствия видимых признаков заболевания. В конце апреля вышло постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области о госпитализации 63-летней больной в целях ее изоляции от общества и дальнейшего обследования. Однако и в этот раз женщина отказалась ехать в больницу.
В ходе судебного разбирательства представитель женщины возражал против удовлетворения иска, так как его доверительница считает, что не представляет угрозы для окружающих. Кроме того, со слов ее адвоката, на данный момент не получен результат второго теста от 18 мая 2020 года.
Однако суд встал на сторону надзорного ведомства, посчитав, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медицинском учреждении ставит под угрозу ее собственное здоровье, а также влечет за собой распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Данное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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