Александр Анащенко поздравил жителей Волгоградской области с наступающим Днем Победы





Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко поздравил жителей региона с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.





Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Уважаемые жители региона, поздравляю вас с Днём Победы!

9 мая — это главный всенародный праздник для нашей страны. День, в котором слились радость и скорбь, гордость и слёзы. Этот праздник очень личный для каждого, ведь в России нет ни одной семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны.

Мы преклоняем головы перед ратным подвигом нашего народа, ковавшего Победу на фронте и в тылу. Важно трепетно передавать память о нём из поколения в поколение, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и добра вам и вашим близким!».





Сбербанк также приглашает всех присоединиться к онлайн проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru





Кроме того, в преддверии Дня Победы Поволжский банк Сбербанка запустил специальный проект «Детям о войне», который позволит рассказать подрастающему поколению о войне через истории, а также в современном формате выразить слова благодарности ветеранам, создав электронные открытки из рисунков. На сайте проекта «Детям о войне» пользователям доступна возможность загрузить рисунок ребенка на военную тематику, который затем можно превратить в электронную открытку, написать пожелания и отправить ветеранам. Пользователи сайта также могут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях. Узнать больше о проекте можно на сайте pvb-9may.ru







