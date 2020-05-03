В Волгоградской области уже 12 умерших от коронавируса





За прошедшие сутки в Волгоградской области двое человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Таким образом, в регионе зарегистрировано 12 смертельных случаев.

Напомним, за прошедшие сутки в Волгоградской области диагноз подтвердился еще у 42 человек. Всего в регионе – 474 случая. В то же время выздоровел 91 человек. В больницах находятся 868 пациентов, в том числе 830 взрослых и 38 детей.



