Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»: неравнодушие и поддержка

Общество 03.05.2020 08:33
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03.05.2020 08:33
Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» в этом году – 27. Фонд работает более чем в 40 регионах присутствия ПАО «ЛУКОЙЛ». В Волгоградской области он известен своей активной поддержкой социальных проектов, инициативностью и доброжелательностью сотрудников.
«Шестой год мы тесно работаем с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» по реализации различных проектов, направленных на поддержку детей, проживающих в нашей области, - рассказала ИА «Высота 102» Председатель Волгоградского регионального отделения «Российский детский фонд», депутат Волгоградской областной Думы Ирина Соловьева. - Так, благодаря сотрудничеству с фондом, мы ежегодно издаем сборник «100 юных талантов Волгограда» о детях, проявивших свои способности в спорте, музыке, танцах, вокале, живописи. Многие из них становятся победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей».
В копилке добрых дел фонда и поддержка региональных конкурсов творческих работ детей, подростков на темы экологии, защиты окружающей среды, а также участие в организации праздника для юных талантов со всех районов области в Международный день защиты детей.
Ирина Соловьева: «Искренне благодарю Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», работающее в нашем регионе, за поддержку, доброе, неравнодушное, внимательное отношение к нашим детям. Вы делитесь с ними теплом своей души, дарите им праздники, открываете перед ними новые перспективы.
Главной движущей силой всех благих дел, примером чуткости и доброты, является Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Юсуфовна Алекперова.
Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить Нелли Юсуфовну с днем рождения. Спасибо Вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто нуждается в помощи. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!».
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