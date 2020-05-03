Общество

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»: неравнодушие и поддержка

Общество 03.05.2020 08:33
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03.05.2020 08:33


Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» в этом году – 27. Фонд работает более чем в 40 регионах присутствия ПАО «ЛУКОЙЛ». В Волгоградской области он известен своей активной поддержкой социальных проектов, инициативностью и доброжелательностью сотрудников. 
«Шестой год мы тесно работаем с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» по реализации различных проектов, направленных на поддержку детей, проживающих в нашей области, - рассказала ИА «Высота 102» Председатель Волгоградского регионального отделения «Российский детский фонд», депутат Волгоградской областной Думы Ирина Соловьева. -  Так, благодаря сотрудничеству с фондом, мы ежегодно издаем сборник «100 юных талантов Волгограда» о детях, проявивших свои способности в спорте, музыке, танцах, вокале, живописи. Многие из них становятся победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей».
В копилке добрых дел фонда и поддержка региональных конкурсов творческих работ детей, подростков на темы экологии, защиты окружающей среды, а также участие в организации праздника для юных талантов со всех районов области в Международный день защиты детей. 
Ирина Соловьева: «Искренне благодарю Благотворительный фонд  «ЛУКОЙЛ»   и ООО «РИТЭК»,  дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», работающее в нашем регионе, за поддержку, доброе, неравнодушное, внимательное отношение к нашим детям. Вы делитесь с ними теплом своей души, дарите им праздники, открываете перед ними новые перспективы.
Главной движущей силой всех благих дел, примером чуткости и доброты,  является Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Юсуфовна Алекперова.
Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить Нелли Юсуфовну с днем рождения. Спасибо Вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто нуждается в помощи. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!».

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