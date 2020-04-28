Общество

Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзей

Общество 28.04.2020 09:37
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28.04.2020 09:37


Ровно месяц назад жизнь многих россиян кардинально изменилась. В стране  были объявлены первые нерабочие дни из-за распространения коронавируса, которые потом продлили до конца апреля. 
В Волгограде закрылись парикмахерские, кафе и кинотеатры, с улиц города исчезли маршрутки. В обиход волгоградцев прочно вошло новое слово – самоизоляция, которую надо было теперь строго-настрого соблюдать, и  с 28 марта улицы города опустели. 

Детские и спортивные площадки в городе опутали сигнальными лентами. 

В магазинах и аптеках нанесли разноцветную разметку, чтобы покупатели соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.

А вот в переполненных автобусах эту самую дистанцию в первые так называемые нерабочие дни соблюдать было невозможно. Власти потом исправились и увеличили количество подвижного состава.

Волгоградцы все это время тщетно пытались найти одноразовые медицинские маски и антисептики в аптеках. Потом начали шить сами или приобретать многоразовые маски у предпринимателей.  

На улицу теперь можно было, если только с собакой или за едой в ближайший супермаркет, и то – только со справкой. Правда, чиновники потом одумались и разрешили еще и на дачу. 

Нарушителей режима встречали полицейские патрули и составляли протоколы. Потом граждан судили и назначали штрафы в основном по тысяче рублей. 

Через недельку-другую после жесткой самоизоляции улицы Волгограда перестали походить на пейзажи из кино про апокалипсис. Стало больше людей, прибавилось машин. Это вышли на работу те, кто еще ее не потерял. Многие поняли, что помощи им ждать неоткуда, а на пособие в полторы тысячи рублей долго не протянешь.

Чиновники разрешили открыть парихмахерские и мастерские. 

Власти постоянно отчитываются о том, сколько новых больниц и отделений открывают для коронавирусных больных. Остальные больные ищут лекарства для своих хронических недугов  по интернету – оказание плановой медицинской помощи приостановлено. 

Сейчас уже все идет к тому, что нерабочие дни в России будут продлены. Но последствия действия ограничительных мер для экономики страны, многих семей, потерявших источники существования, уже сейчас можно назвать катастрофическими. Не всем удалось не сойти с дистанции.




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