Общество

В Волгоградской области от коронавируса умер житель Дагестана

Общество 27.04.2020 12:57
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27.04.2020 12:57


Трое скончавшихся на выходных жителей Волгоградской области были пожилыми людьми и имели сопутствующие заболевания. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Двое человек были на аппарате ИВЛ, имели хронические  заболевания по линии сердца. Один из умерших – житель Дагестана. Сначала он обратился за помощью в Урюпинскую ЦРБ, перед этим долгое время находился в Москве. Не смогла побороть болезнь и 69-летняя жительница Котово. Первые признаки недомогания она почувствовала 4 апреля после контакта с дочерью, которая приехала из Москвы. Но в больницу за медицинской помощью обратилась только спустя неделю. Сначала ее госпитализировали в Котовскую инфекционную больницу, затем перевезли в клиническую больницу №5 Волгограда, где она скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Среди умерших есть и 78-летняя жительница  Дзержинского района Волгограда. Признаки недомогания она почувствовала еще 2 апреля, но в больницу обратилась только спустя неделю - 8 апреля.
Все трое скончались в волгоградской больнице №5. На данный момент известно, что двое заразились коронавирусом в столице. Всего, напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано 272 случая заболевания коронавирусом, восемь человек умерли. 
На аппарате ИВЛ сегодня находятся 4 пациента с COVID-19. 


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