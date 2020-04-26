В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачников

Общество 26.04.2020 14:29
0
26.04.2020 14:29
С понедельника, 27 апреля, в Волгограде начнет работу специальный речной маршрут «Волгоград-Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, рейса до остановки «Зайчики» больше в этом сезоне не будет в связи с окончанием действия режима максимального сбросов через ГЭС и понижением уровня воды в протоке.
Открываемый маршрут предназначен только для жителей острова Сарпинский, но не для дачников.
Время отправки теплоходов от причала №13 речпорта до «Культбазы» - 07-45 и 17-30, в обратном направлении – 09-05 и 18-45. После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию.
Спецмаршрут «Руднева – Сарпинский» также продолжает работать. Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 совершает рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно. Работа регулярных речных рейсов приостановлена с 1 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями. Владельцы дачных участков, как отмечают в мэрии, это, как правило, пожилые люди с ослабленным иммунитетом , которые относятся к особой группе риска. Данная мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения.
Реклама
Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снаряд26.04.2020 14:52
Общество 26.04.2020 14:52
«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей дома26.04.2020 14:24
Общество 26.04.2020 14:24
В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонта26.04.2020 13:47
Общество 26.04.2020 13:47
Власти готовы выдать волгоградцам QR-коды для передвижения26.04.2020 09:37
Общество 26.04.2020 09:37
Оставшаяся без интерьера мечты волгоградка требует денег с дизайнера26.04.2020 09:10
Общество 26.04.2020 09:10
В Волгоградской области прогнозируют выше 20 градусов тепла25.04.2020 19:15
Общество 25.04.2020 19:15
В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусом25.04.2020 18:43
Общество 25.04.2020 18:43
На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-1925.04.2020 16:12
Общество 25.04.2020 16:12
Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)25.04.2020 14:07
Общество 25.04.2020 14:07
Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справки25.04.2020 12:18
Общество 25.04.2020 12:18
По примеру Карацупы: пограничники Волгоградской области в непрерывном дозоре25.04.2020 09:37
Общество 25.04.2020 09:37
Коронавирус обнаружили у приехавшего в Волгоградскую область жителя Чечни24.04.2020 19:45
Общество 24.04.2020 19:45
«Отвезти тестю на дачу гроб»: волгоградские таксисты хотят помощи от власти24.04.2020 17:34
Общество 24.04.2020 17:34
В Волгограде эксперты признали безвредным соседство суда и памятника архитектуры24.04.2020 15:55
Общество 24.04.2020 15:55
В Волгограде движение скоростного трамвая остановят из-за дезинфекции24.04.2020 14:36
Общество 24.04.2020 14:36
Реклама