В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачников





С понедельника, 27 апреля, в Волгограде начнет работу специальный речной маршрут «Волгоград-Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, рейса до остановки «Зайчики» больше в этом сезоне не будет в связи с окончанием действия режима максимального сбросов через ГЭС и понижением уровня воды в протоке.

Открываемый маршрут предназначен только для жителей острова Сарпинский, но не для дачников.

Время отправки теплоходов от причала №13 речпорта до «Культбазы» - 07-45 и 17-30, в обратном направлении – 09-05 и 18-45. После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию.

Спецмаршрут «Руднева – Сарпинский» также продолжает работать. Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 совершает рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно. Работа регулярных речных рейсов приостановлена с 1 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями. Владельцы дачных участков, как отмечают в мэрии, это, как правило, пожилые люди с ослабленным иммунитетом , которые относятся к особой группе риска. Данная мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения.



