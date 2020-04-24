УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях





Управлению ФНС России по Волгоградской области срочно требуются специалисты в отдел обеспечения процедур банкротства. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ведомстве, в должностные обязанности сотрудников отдела обеспечения процедур банкротства

входит представление интересов ФНС России в делах о банкротстве и процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, на собраниях кредиторов (комитетах кредиторов).

Для замещения этих вакантных должностей государственной гражданской службы обязательно наличие высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция».

Потенциальных кандидатов просят направлять свое резюме на адреса электронной почты: oko.r3400@ nalog.ru или oopb.r3400@nalog.ru.

Контактные телефоны:

- отдел кадров 74-29-19, 74-29-40;

- отдел обеспечения процедур банкротства 74-29-71.

Адрес УФНС России по Волгоградской области: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д.90.



