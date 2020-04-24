Происшествия

В Волгограде водитель иномарки протаранил такси с пассажирами

Происшествия 24.04.2020 10:26
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24.04.2020 10:26


Один человек пострадал в столкновении иномарки с такси в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне на проспекте им. Маршала Жукова. В районе пересечения проспекта с улицей Хорошева 60-летний водитель «Volkswagen Polo» совершил столкновение с автомобилем «Renault Logan» с обозначением такси.  
В результате 34-летняя пассажирка такси с различными травмами была доставлена в больницу.

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