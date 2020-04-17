



Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская не смогла конкретно ответить на вопрос журналиста ИА «Высота 102», собираются ли региональные власти упростить процедуру признания граждан безработными и автоматически назначать им максимальное пособие по безработице. Замгубернатора на сегодняшнем брифинге сообщила только, что пока такое решение прорабатывается. Но заверила, что власти будут делать все для упрощения процедур получения помощи сотрудникам и организациям отраслей, пострадавших от введения ограничительных мер.

Между тем, в Москве такие меры уже приняты. Так, в столице достаточно отправить через портал госуслуг или через сайт службы занятости сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении, а также заполнить электронную форму. При этом никуда ходить не надо и никаких справок о доходах с последнего места работы предоставлять в столице тоже не требуется. Ждать присвоения статуса безработного также не придется – на эту процедуру отводится от 2 до 4 дней. При этом максимальный размер пособия по безработице составляет в столице 19 500 рублей в месяц, в т.ч. 12 130 рублей – федеральное пособие, 7 370 рублей – доплата из бюджета Москвы.

Жители региона, который остались без работы из-за закрытия многих предприятий, жалуются на то, что в центрах занятости им назначают минимальное пособие – 1,5 тысячи рублей. Каким образом можно прожить на такие деньги, понять невозможно. По данным комитета труда и занятости, за первую половину апреля в регионе были признаны безработными 710 граждан. В ведомстве уточнили, что за аналогичный период прошлого года количество безработных было больше – около тысячи человек. Снижение количества безработных по сравнению с прошлым годом может быть связано с трудностями, возникающими из-за перехода работы службы занятости на дистанционный режим и необходимостью отправлять заявки и пакеты документов по интернету. При этом максимальное пособие по безработице было назначено примерно лишь каждому второму из получивших статус безработных.



