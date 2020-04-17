Общество 17.04.2020 15:42
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17.04.2020 15:42
Приостановление оказания плановой медицинской помощи в период распространения коронавируса уже поставило многих волгоградцев в тупик. В редакцию ИА «Высота 102» обращаются читатели, которые не могут попасть в поликлиники ни к терапевтам, ни к узким специалистам с жалобами на различные заболевания, которые, к сожалению, никуда не пропали после начала эпидемии коронавирусной инфекции. «Должен был пройти исследование ФГС, на которое записывался около месяца назад, меня даже в поликлинику не пустили. Меня мучают боли в желудке, приходится лечиться по интернету, самому назначать себе лекарства», - рассказывает один волгоградец. Другой не может попасть к узкому специалисту после перенесенной операции для контроля состояния здоровья. Люди также жалуются на невозможность сдать другие анализы.
На сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов подтвердил, что пока жители региона не могут рассчитывать на получение плановой медицинской помощи. При этом успокоил, что экстренная помощь в Волгоградской области оказывается.
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