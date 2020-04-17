Заморозки на Пасху ожидаются в Волгоградской области

Общество 17.04.2020 13:32
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17.04.2020 13:32
Штормовое предупреждение распространил по оперативным службам Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦГМС, с 18 по 20 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на почве от -1 до -5 градусов Цельсия.
Сегодня ночью и завтра днем по области и в Волгограде могут пройти кратковременные дожди. Ветер юго-западный с порывами до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем составит +7…+12 градусов, местами до +17. В Волгограде ночью +4...+6º, днем +13...+15 градусов.
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