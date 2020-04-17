В Волгограде возле школ на дорогах нарисуют суперпрочную разметку

Общество 17.04.2020 12:13
0
17.04.2020 12:13
Компания из Самары освоит 57,5 млн рублей при нанесении дорожной разметки в четырех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, строительная компания «Ладья» оказалась единственным участником электронного аукциона, объявленного по заказу МБУ «Северное». Белую краску на асфальт нанесут в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
Сегодня объявлены закупки для выполнения аналогичных работ в южной части города. Стартовая цена аукционов составляет порядка 7,5 млн рублей. В частности, подрядчик выйдет на отремонтированные участки улиц Вучетича в Красноармейском районе, Электролесовской и проспекта Университетского в Советском.
Согласно техническому заданию, разметку краской наносят на сухое дорожное покрытие, температура которого должна быть не ниже 15°С. Такая разметка обязана прослужить не менее трех месяцев, срок службы термопластика – не менее года.
Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, в этом году около всех социальных учреждений, включая школы и детсады, оборудуют особо прочную разметку. В ее состав добавляется наполнитель - микростеклошарики, эффективно работающие в темное время суток.
На пешеходных пешеходах со светофорами «зебра» станет одноцветной. В рамках национальных стандартов на данных участках дорог теперь наносятся линии только белого цвета. На нерегулируемых переходах по-прежнему будут применяться материалы желтого и белого цветов.
Реклама
В безлюдном ЦПКиО Волгограда высаживают 75 цветущих сакур17.04.2020 10:54
Общество 17.04.2020 10:54
У обитателей трухлявого дома по ул. Веселой в Волгограде появился шанс на веселую жизнь17.04.2020 09:15
Общество 17.04.2020 09:15
Житель Волгоградской области заплатит тысячу рублей за выпивку на улице во время пандемии17.04.2020 08:11
Общество 17.04.2020 08:11
В двух районах Волгоградской области не нашли ни одного нарушителя режима самоизоляции16.04.2020 19:30
Общество 16.04.2020 19:30
Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерских16.04.2020 18:40
Общество 16.04.2020 18:40
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквях16.04.2020 17:04
Общество 16.04.2020 17:04
В Волгоградской области оштрафовали рыбака за нарушение режима самоизоляции16.04.2020 13:33
Общество 16.04.2020 13:33
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТ16.04.2020 13:24
Общество 16.04.2020 13:24
Дворы в Волгограде очищают от автохлама16.04.2020 11:22
Общество 16.04.2020 11:22
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрами16.04.2020 11:11
Общество 16.04.2020 11:11
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесу16.04.2020 07:46
Общество 16.04.2020 07:46
Власти Волжского пообещали вернуть тепло в дома15.04.2020 21:42
Общество 15.04.2020 21:42
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном парке15.04.2020 18:14
Общество 15.04.2020 18:14
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогоду15.04.2020 17:23
Общество 15.04.2020 17:23
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницы15.04.2020 16:31
Общество 15.04.2020 16:31
Реклама