Общество

В Волгограде возле школ на дорогах нарисуют суперпрочную разметку

Общество 17.04.2020 12:13
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17.04.2020 12:13


Компания из Самары освоит 57,5 млн рублей при нанесении дорожной разметки в четырех районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, строительная компания «Ладья» оказалась единственным участником электронного аукциона, объявленного по заказу МБУ «Северное». Белую краску на асфальт нанесут в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
Сегодня объявлены закупки для выполнения аналогичных работ в южной части города. Стартовая цена аукционов составляет порядка 7,5 млн рублей. В частности, подрядчик выйдет на отремонтированные участки улиц Вучетича в Красноармейском районе, Электролесовской  и проспекта Университетского в Советском.
Согласно техническому заданию, разметку краской наносят на сухое дорожное покрытие, температура которого должна быть не ниже 15°С. Такая разметка обязана прослужить не менее трех месяцев, срок службы термопластика – не менее года.
Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, в этом году около всех социальных учреждений, включая школы и детсады, оборудуют особо прочную разметку. В ее состав добавляется наполнитель - микростеклошарики, эффективно работающие в темное время суток. 
На пешеходных пешеходах со светофорами «зебра» станет одноцветной. В рамках национальных стандартов на данных участках дорог теперь наносятся линии только белого цвета. На нерегулируемых переходах по-прежнему будут применяться материалы желтого и белого цветов.

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