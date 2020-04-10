



Волгоградские школьники с 6 апреля перешли на дистанционное обучение. При этом поддержка со стороны города не оставляет их во время самоизоляции: дети, имеющие право на льготное питание, обеспечиваются двухнедельными продуктовыми наборами.

ИА «Высота 102» выяснило, что такое продуктовые наборы для школьников, как их готовили и сегодня раздавали.

Кому должны выдаваться эти наборы? Мы уже писали о том, что это учащиеся первых классов начальной школы, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, школьники с ограниченным здоровьем, дети-инвалиды, а также учащиеся образовательных учреждений, имеющие интернат. Всего в городе 27091 школьник обеспечивается бесплатным питанием.





Для обеспечения школьников и их родителей продуктовыми наборами были заключены контракты с действующими операторами питания. В настоящее время школы Волгограда обслуживают три оператора питания. В городе в состав набора вошли крупы, макароны, чай, сахар, молоко, консервы, печенье, соки – все это долгохранящиеся продукты. При этом наборы отличаются в зависимости от того, 5 или 6 дней учится ребенок.





Для того, чтобы обеспечить школьников продуктами, операторам пришлось быстро адаптироваться к новым условиям: поиск поставщиков, проверка продуктов на качество, их фасовка и отправка в школы. Мы направили запрос к нескольким операторам и вот что удалось узнать.

«Перед нами стояла непростая задача: из цеха с недельной производительностью фасованной продукции не более 20 тонн сделать цех с производительностью более 100 тонн за 4 дня!» - сказал Дмитрий Харьковский, руководитель отдела развития «Виво Маркет».

Более того, важный факт: для выполнения плана многие сотрудники комбината социального питания выходили работать и в дневные, и в ночные смены.

«Да, были моменты, когда казалось, что это невозможно. Но мы не могли себе позволить не выполнить наш объем за такое короткое время. Поэтому мы приглашали себе на помощь поваров, кухонных сотрудников и заведующих производством, чтобы вручную зафасовать и успеть все в срок», - подводит итог Дмитрий.





После того, как операторы доставили продукты в школы, необходимо было подготовиться к их выдаче. Родителям сообщались дата и временя и принимались все необходимые меры по технике безопасности в условиях режима самоизоляции.

Начиная с 7 апреля во всех районах Волгограда прошла выдача наборов за двухнедельный период с 30 марта по 11 апреля.

Как проходил процесс выдачи? Об этом мы поговорили с родителями. Нам рассказали, что когда выдавались наборы, то было заметно, как с пониманием все относились к мерам безопасности и старались соблюдать дистанцию.





«Выдача наборов – хорошая идея. Прекрасно все понимают, что в этой ситуации у многих людей могут возникнуть сложности. И любая поддержка будь то властей или соседей, на мой взгляд, не может восприниматься плохо. Я уверен, что многим это будет важно. Состава продуктового набора вполне достаточно. В случае если вы оказались в сложной ситуации, какое-то время можете обеспечить ребёнка нормальным питанием в этот сложный период и пройти его с наименьшими проблемами» - поделился своим мнением Никита Носков, папа ребенка из МОУ Лицея 11 Ворошиловского района.

Но просто обеспечить выдачу – это только полдела. Нужно еще сделать это при соблюдении всех правил и ограничений. Об этом нам сообщила представитель общественной организации.





«Так как выдача продуктовых наборов проходила во время режима самоизоляции, то сотрудники нашей общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» ставили перед собой несколько задач во время посещения пунктов выдачи. Во-первых, это безопасность выдачи: средства дезинфекции, перчатки, маски, чистота столов, одноразовая одежда. Во-вторых, соответствие пайков заявленному составу: обязательно это состав, вес, разные наборы для 5-ти или 6-ти дневной учебной недели. В-третьих, это живое общение с родителями. Мы поговорили с ними и поняли, что продуктовые наборы оказались приятным и полезным событием. Можно сказать «спасибо» школам за организацию безопасной выдачи», - рассказала Алла Порхун, заместитель руководителя по связям с общественностью МОО «ПСПиОН».





По итогам выдачи стало понятно, что родители остались довольны, все продуктовые наборы были собраны аккуратно и раздавались с соблюдением норм безопасности. Организаторы питания также надеются, что детям наборы понравятся.



