Общество

В Волгограде парикмахера поймали за работой во время пандемии

Общество 08.04.2020 09:25
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08.04.2020 09:25


Индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги парикмахера в нарушении режима самоизоляции, выявили полицейские в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в отношении нарушителя составлен административный протокол, ему грозит штраф.
Всего за минувшие сутки выявлено 12 нарушений режима прекращения работы объектов розничной торговли и оказания услуг. В Светлоярском, Дзержинском, Центральном и Красноармейском районах административные протоколы составлены в отношении продавцов цветов.
По месту жительства были проверены 1133 гражданина, которые должны были соблюдать 14-дневный карантин на дому. Выявлено 7 фактов нарушения режима обязательной самоизоляции. Пятеро волжан отсутствовали дома на момент проверки, а двое иловлинцев, вернувшиеся из Казахстана и Азербайджана, не соблюдали изоляцию в домашних условиях. За содеянное им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. 
Всего в рейдах и проверках было задействовано 677 сотрудника органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.

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