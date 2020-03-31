Общество 31.03.2020 12:46
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31.03.2020 12:46
Прокуратура Николаевского района выявила троих водителей, которые стояли на учете у врача-нарколога, но являлись обладателями прав на вождение транспортным средством. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, все трое автолюбителей из города Николаевска находятся на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом "Синдром активной зависимости, вызванной употреблением алкоголя". При этом они имели водительские удостоверения на право управления транспортными средствами с разрешенными категориями "А,В,С", но на прием к врачу периодически не являлись.
Согласно действующему законодательству, лица, страдающие алкоголизмом, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. В этой связи прокурором района в суд были предъявлены административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортным средством. Они удовлетворены в полном объеме.
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