Общество

«Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан

Общество 30.03.2020 15:49 Новости компаний
0
30.03.2020 15:49 Новости компаний


Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с 27 марта начала принимать через мобильное приложение «Сбербанк. Осмотр» заявления на урегулирование убытков по страхованию от несчастных случаев и по страхованию банковских карт. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Помимо этого, как и ранее, мобильным приложением могут воспользоваться клиенты по страхованию имущества физлиц, включая ипотечное страхование.
Для того, чтобы передать документы на выплату через мобильное приложение первый раз, необходимо обратиться в контактный центр СК «Сбербанк страхование». 
Оператор пришлет клиенту ссылку на приложение «Сбербанк. Осмотр» для установки на мобильный телефон. С помощью приложения клиент может провести самостоятельный осмотр поврежденного имущества по встроенной инструкции, проверить предзаполненное заявление, приложить пакет документов в электронном виде, которые компания также проверит онлайн, и подписать заявление электронной подписью. 
После этого цифровой пакет документов попадает на экспертизу и расчет возмещения ущерба. Клиент получает выплату в течение 5 дней с момента подачи всех обязательных документов.
Подать документы на дистанционное урегулирование убытков по страхованию выезжающих за рубеж можно по электронной почте клиентского сервиса компании ks@sberins.ru.
Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «В связи с распространением коронавирусной инфекции мы стремимся сделать дистанционными максимальное колчисетво сервисов для наших клиентов. Мобильное приложение "Сбербанк. Осмотр" становится доступным для клиентов по всем видам рискового страхования. Этот сервис позволяет не только заявлять убытки онлайн, но и значительно — до 5 дней — сократить сроки выплат. В этом году мы внедрим в приложение дополнительные инструменты, благодаря которым сроки онлайн-урегулирования станут еще короче».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
30.03.2020 16:28
Общество 30.03.2020 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 15:50
Общество 30.03.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 14:41
Общество 30.03.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 14:38
Общество 30.03.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 12:18
Общество 30.03.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 12:06
Общество 30.03.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 11:59
Общество 30.03.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 11:49
Общество 30.03.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 11:24
Общество 30.03.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 11:10
Общество 30.03.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 10:53
Общество 30.03.2020 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 10:48
Общество 30.03.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 10:34
Общество 30.03.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2020 10:00
Общество 30.03.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2020 18:41
Общество 29.03.2020 18:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
В Волгоградской области поликлиникам дали больше денег из-за пандемииСмотреть фотографии
16:51
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программеСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области нашли мумифицированное тело в камуфляжеСмотреть фотографии
16:28
Мэрия Волгограда перекредитуется на 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области готовят новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Михаил Задорнов: банк «Открытие» продолжает оказывать услуги в условиях пандемииСмотреть фотографии
15:50
Волгоградскому бизнесу грозят штрафами за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
15:34
Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массиваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Медикам Волгоградской области со дня на день обещают доплатить за коронавирусСмотреть фотографии
13:20
Учеников волжской школы тотально обследуют на коронавирус из-за заболевшего подросткаСмотреть фотографии
12:56
Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностейСмотреть фотографии
12:06
Волгоград опустел из-за оставшихся дома горожанСмотреть фотографии
11:59
В три раза увеличилось количество находящихся под наблюдением жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дроновСмотреть фотографии
11:24
В Волжском десятки домов остались без УК в разгар пандемииСмотреть фотографии
11:10
Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»Смотреть фотографии
10:53
В Волгограде оставили одну «рабочую» электричкуСмотреть фотографии
10:48
«Вчера была война?»: волгоградец показал чиновникам, во что превратился Тракторозаводский районСмотреть фотографии
10:34
Судебные приставы Волгоградской области наладили связь с гражданами при помощи переносных ящиковСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде омолодят «пожилую» школуСмотреть фотографии
09:58
Медучреждениям Волгоградской области определили приоритетыСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушкаСмотреть фотографии
09:32
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
20:36
Умер Почетный гражданин Волгограда Юрий БондаревСмотреть фотографии
18:58
Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:41
Волгоградец требовал с чиновников 600 триллионов за плохое лечениеСмотреть фотографии
16:59
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Объявлена дата похорон председателя волгоградского реготделения ДОСААФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 