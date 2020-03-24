Волгоград затаился: фоторепортаж из города, где еще нет коронавируса





Облик Волгограда под влиянием удручающих новостей о распространении коронавируса стал понемногу меняться. Корреспонденты ИА «Высота 102» прошлись по улицам города, на которых стало меньше людей, где закрылись театры, зато аптеки не испытывают недостатка в покупателях.





Но жизнь продолжается. Рабочие отмывают ограждение от пыли, оставшейся от чахлой зимы, полицейские бдят, не отменились и прогулки с домашними питомцами.





И пусть еще не расцвела настоящая сирень. Но украшенный в весеннем стиле вход в один из ресторанчиков напоминает: жизнь все равно победит страх. А все плохое когда-нибудь обязательно закончится.















































