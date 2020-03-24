Волгоград затаился: фоторепортаж из города, где еще нет коронавируса

Общество 24.03.2020 13:06
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24.03.2020 13:06
Облик Волгограда под влиянием удручающих новостей о распространении коронавируса стал понемногу меняться. Корреспонденты ИА «Высота 102» прошлись по улицам города, на которых стало меньше людей, где закрылись театры, зато аптеки не испытывают недостатка в покупателях.
Но жизнь продолжается. Рабочие отмывают ограждение от пыли, оставшейся от чахлой зимы, полицейские бдят, не отменились и прогулки с домашними питомцами.
И пусть еще не расцвела настоящая сирень. Но украшенный в весеннем стиле вход в один из ресторанчиков напоминает: жизнь все равно победит страх. А все плохое когда-нибудь обязательно закончится.
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