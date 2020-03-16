Общество

В волгоградских вузах обсудили возможность дистанционного обучения студентов

Общество 16.03.2020 09:46
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16.03.2020 09:46


В волгоградских вузах обсудили рекомендации Минобрнауки перевести студентов на дистанционное обучение. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном техническом университете, пока в вузе сохранят обычный график обучения, однако будут принимать оперативные решения по итогам мониторинга за ситуацией, связанной с распространением коронавируса. В то же время массовые мероприятия в университете пока проводить не будут. 
В волгоградской академии госслужбы также пока воздерживаются от перехода на дистанционную форму обучения. Студенты этого вуза рассказали, что никаких сообщений об изменении формы образовательного процесса от руководства они не получали. 
В пресс-службе ВолГУ пояснили, что пока не видят повода для принятия каких-то экстренных мер. «У нас обучаются 46 студентов-китайцев, 17 из них уехали к себе на родину и не вернулись. Два человека находятся на карантине, так как посещали неблагополучные по коронавирусу страны. Это из 10 тысяч студентов. Так что ситуация контролируема. Сегодня будет заседание ректората, где этот вопрос снова будет обсуждаться», - сообщили ИА «Высота 102». 
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете пояснили, что рекомендации Минобрнауки будут рассматриваться руководством вуза уже в ближайшие минуты. Пока решения о возможном переходе на дистанционную форму обучения не принято и в Волгоградском медицинском университете. 

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