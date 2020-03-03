В Волгограде осталось два ловца бездомных собак





Только 15% бездомных собак от их общего количества в год отлавливают в Волгоградской области. Для улучшения проблемной ситуации в Волгограде и других муниципалитетах нужно изымать в год не менее 70% бродячих животных. О расчетах профильных специалистов сегодня на заседании комитета облдумы по охране окружающей среды рассказала председатель комитета ветеринарии области Галина Аликова, сообщает ИА «Высота 102».

Ежегодно в регионе фиксируется порядка 22 тысяч уличных собак. По словам председателя думского комитета по охране окружающей среды Ирины Соловьевой, если в год отлавливать по 7-8 тысяч бездомных псов, то за три года можно снять острую проблему. В 2019 году только официально, по данным облкомветеринарии, было зарегистрировано 2600 укушенных собаками людей, почти половина из которых пострадали в Волгограде.

Согласно обновленному федеральному закону об ответственном обращении с животными, с 1 января 2020 года бродячих собак убивать запрещено. Их необходимо отлавливать, проводить с ними ветеринарные процедуры (10-дневный карантин, вакцинация, стерилизация), а затем пристраивать в добрые руки. Чтобы Горпитомник Волгограда справился с поставленной задачей, как заявил директор профильного муниципального учреждения Владимир Козлов, требуется в разы увеличить финансирование до 40 млн рублей в год.

«На весь Волгоград – одна машина, два ловца и водитель. Выезжают только на экстренные вызовы. Чтобы питомник заработал, нужно закупить технику, расширить базу, приобрести шести экипажей», - говорит председатель облкомветеринарии.

Участники совещания пришли к выводу о том, что для исполнения новых требований федерального закона из бюджета необходимо выделить дополнительное финансирование.



