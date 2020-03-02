



Сотрудники группы дознания Отделения МВД России по Ольховскому району возбудили уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Многодетная мать подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,

некоторое время назад инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних поступила информация от районных медработников о возможном семейном насилии. Во время регулярных медицинских осмотров четверых малолетних детей жительницы Ольховского района педиатр стала замечать на их телах ушибы и ссадины. В 2019 году полицейские поставили семью на учет как неблагополучную. Женщина, воспитывающая детей одна, злоупотребляла спиртными напитками и, по ее словам, в целях воспитания нередко наносила им телесные повреждения.

Месяц назад женщина родила пятого ребенка, однако на путь исправления не встала, продолжая заниматься рукоприкладством. В отношении нерадивой матери полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас женщина будет находиться под более пристальным вниманием субъектов профилактики. Старших четверых детей - 9,7, 4 и 2 лет в ближайшее время планируется поместить в социально-реабилитационный центр.



