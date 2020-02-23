Бросай все и к теще на блины: в Масленичную неделю волгоградцев ждет праздник живота

Общество 23.02.2020 15:03
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23.02.2020 15:03
Завтра начинается долгожданная Масленичная неделя, которая продлится до 2 марта, до самого Великого поста. Известно, что на Масленицу провожают зиму и готовятся к приходу весны. В русских традициях — устраивать в этот период широкие гулянья, накрывать стол с щедрыми угощениями, самое популярное из которых – блины, как символ солнца. Существует поверье, что у тех, кто отмечает этот праздник весело, дом всегда будет полной чашей.
Причем каждый масленичный день имеет свое значение и традиции.
Понедельник – «Встреча»
В гости к замужним приходила мама и учила печь блины. Ими молодая хозяйка должна угостить родителей мужа, которые приходили в гости к вечеру. Однако первый блин было принято отдать бедному, нищему, чтобы он помянул усопших родственников. А ещё в этот день принято сватам ходить друг к другу в гости.
Вторник – «Заигрыш»
Со вторника открывались большие ярмарки с народными гуляньями. На «Заигрыш» устраивались смотрины невест, сватовство. Та же пара, свадьба которой была в прошлом году, обязательно должна была скатиться с горки.
К. Е. Маковский «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», 1869 г.
Среда – «Лакомки»
В этот день теща в знак уважения принимала у себя зятьев и кормила их до отвала не только блинами, но пирогами с разными начинками (кроме мяса).
Про тещу обычно сочиняли добрые или шуточные представления.
Б.М. Кустодиев «Масленица» («Масленичное катание»), 1919г.
Четверг — «Разгуляй»
Это первый день Широкой Масленицы. День начинался с семейного застолья и богатыми угощениями. Веселье приобретало размах: катание на санях, песни, танцы, театральные представления, кулачные бои.
Традиционно прыгали через костер. Считалось, что это занятие поможет разрешить неурядицы между людьми.
П.Н. Грузинский«Масленица», 1889г.
Пятница — «Тещины вечёрки»
Теща, причем не одна, а с родственниками, подругами, приходила к зятю. Теперь он должен был накормить гостей блинами. Пекла их его жена, а все, что надо для приготовления блинов (посуду и продукты), теща и тесть присылали с вечера четверга. Неуважение зятя к этому обычаю считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Молодая хозяйка в этот день приглашала на угощение сестер мужа и других его родственников. Если сестры были незамужними девушками, то жена могла позвать и своих незамужних подруг. Невестка должна была обязательно преподнести золовке какой-нибудь подарок.
Гулянья же были в самом разгаре. В этот день строили снежный городок, взятие которого было популярной забавой на Руси. Играющие разделялись на два лагеря: одни охраняли его, а другие должны были приступом взять крепость.
В.И Суриков «Взятие снежного города», 1891 г.
Воскресенье — «Прощеное воскресенье»
Название говорит само за себя. В этот день, в преддверии Великого поста, принято просить прощения друг у друга за обиды и неприятности, причиненные в этом году — очиститься от греховного. Люди приветствовали друг друга поцелуем. При этом один говорил: «Прости меня». Второй должен был ответить: «Бог тебе простит, и я прощаю!».
В это воскресенье принято поминать усопших, ходить на кладбище. Главное же воскресное действо — сжигание чучела Масленицы в знак проводов зимы и встречи весны.
Посмотреть, какие мероприятия будут в Волгограде на Масленичной неделе, можно здесь.
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