Общество 20.02.2020 17:41
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20.02.2020 17:41
Бывший заместитель начальника одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу приговорен к полутора годам исправительных работ, главному специалисту-эксперту этого же структурного подразделения назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, сотрудники Росалкогольрегулирования признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях). Действия главного специалиста-эксперта госоргана также квалифицированы по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за заведомо незаконное бездействие). «Следствием и судом установлено, что осенью прошлого года осужденные выявили нарушение в деятельности коммерческой организации, обнаружив на складе три тысячи литров неучтенной алкогольной продукции, которая даже не имела сопроводительных документов, удостоверяющих её качество. За такое правонарушение торговому предприятию грозили административный штраф до 300 тысяч рублей и конфискация товара. Решив воспользоваться служебным положением, главный специалист-эксперт управления Росалкогольрегулирования предложил заместителю директора фирмы за 100 тысяч рублей «закрыть глаза» на выявленные в ходе проверки факты. Получив требуемую сумму, он сфальсифицировал протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, не указав в нем о наличии на складе «неучтенки». Официальный документ впоследствии подписал его непосредственный руководитель, который, к слову, был осведомлен о совершаемых преступных действиях», - рассказали информагентству в следственных органах.
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