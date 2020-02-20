Общество

Волгоградцы на Масленицу продегустируют куклы из блинов

Общество 20.02.2020 12:57
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20.02.2020 12:57


1 марта в парке «Царицынский», где пройдет общегородской праздник проводов зимы «Широкая Масленица», состоится конкурс «Царицынские блины». На единой площадке встретятся волгоградские предприятия общественного питания, чтобы посоревноваться в приготовлении традиционного масленичного угощения – блинов. Волгоградцев ждет не только яркое кулинарное шоу с презентацией блюд, но и дегустация сладких лакомств. Начало в 12-00, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Участникам по условиям конкурса в течение получаса предстоит испечь  блины разных видов -  классические, дрожжевые, на воде, на кефире, с различной начинкой, с припеком, а также  блинчатые пироги и другие. Вместе с этим участники должны также презентовать приготовленные угощения – подготовить описание и используемых ингредиентов. При выборе победителей члены жюри будут учитывать не  только вкус и качество самого блюда, но и его  оформление и презентацию.
Конкурс  «Царицынские блины» проходит в Волгограде второй раз. В 2019 году участники кулинарных соревнований представили  блинные пироги со свежей клубникой, куклы из блинов, блинные «роллы» и другие блюда.  Учитывая популярность мероприятия у волгоградцев в прошлом году, принято решение сделать конкурс ежегодным.
Напомним, пришедшие на праздник проводов зимы «Широкая Масленица» волгоградцы смогут также посетить порядка 30 интерактивных площадок, стилизованных под  древнерусский городок.  Ожидается, что организаторы праздника испекут и раздадут гостям более трех тысяч разнообразных блинов, ватрушек, пряников и других традиционных масленичных угощений. Гостей также ждет большая шоу-программа с масленичными театрализованными интермедиями. Кульминацией гуляний станет сожжение чучела Масленицы высотой 14,5 метров.

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