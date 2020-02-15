В Волгограде почтили память погибших в Афганистане

По данным администрации региона, воинский долг в Республике Афганистан исполнили 5219 жителей Волгоградской области, из них 176 погибли. На сегодняшний день в области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
Общество 15.02.2020 16:37
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15.02.2020 16:37
По данным администрации региона, воинский долг в Республике Афганистан исполнили 5219 жителей Волгоградской области, из них 176 погибли. На сегодняшний день в области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
Сегодня 31-я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и День памяти воинов-интернационалистов. Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции в Парке Памяти в Тракторозаводском районе Волгограда собрались матери, вдовы, бывшие «афганцы», представители общественных организаций. К монументу, вокруг которого на гранитных стелах высечены имена жителей области, погибших за время афганского конфликта, легли живые цветы.
По данным администрации региона, воинский долг в Республике Афганистан исполнили 5219 жителей Волгоградской области, из них 176 погибли. На сегодняшний день в области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
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