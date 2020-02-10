Общество

Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных кукол

Общество 10.02.2020 11:21
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10.02.2020 11:21


Открытый городской конкурс на лучшую куклу «Масленица-Краса 2020» объявило МУК «Волгоградконцерт» при поддержке городского комитета по культуре. Его итоги будут подведены 1 марта во время общегородского праздника «Широкая Масленица» в парке Царицынский в пойме реки Царица, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Участником конкурса может стать каждый желающий – как лично, так и в составе большого творческого коллектива – школы, вуза, садового товарищества и иных организаций любых форм собственности.
В соответствии с условиями конкурса рост куклы должен быть не менее полутора метров, можно использовать любые материалы, не ограничены авторы и в выборе стилистических решений при оформлении своих работ.
Положение и форма заявки на участие в конкурсе опубликованы на сайте МУК «Волгоградконцерт» https://volgograd-concert.ru. Прием заявок продлится до 21 февраля. Работы конкурсантов волгоградцы увидят 1 марта в пойме реки Царицы во время празднования Широкой Масленицы, там же состоится и награждение победителей.
В этот день в рамках праздника проводов русской зимы «Широкая Масленица» в парке Царицынский в пойме реки Царица волгоградцев и гостей города ждут народные гуляния с веселой зажигательной концертной программой, сжиганием чучела масленицы, и, конечно, главным атрибутом праздника — горячими блинами.

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