В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человек





Четыре участника конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области вышли в финал всероссийского состязания. Фамилии победителей полуфинала ЮФО озвучили накануне вечером в Ростове-на-Дону по итогам двух дней соревнований.

Как стало известно ИА "Высота 102", от региона прошли Андрей Пысин (ХП «Уральская скоростная магистраль»), Оксана Вяткина (ПАО «Сбербанк»), Сергей Шипилов (ООО «Гражданстройкомплект») и депутат Волгоградской городской думы, гендиректор ООО «Волгоградский композитный завод» Руслан Морозов.

Финалисты конкурса получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Что касается победителей, которых объявят на суперфинале в Сочи, то перед ними могут открыться заманчивые карьерные перспективы. По данным организатора конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», за два минувших года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров страны: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.