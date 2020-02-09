Общество

В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человек

Общество 09.02.2020 23:55
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09.02.2020 23:55


Четыре участника конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области вышли в финал всероссийского состязания. Фамилии победителей полуфинала ЮФО озвучили накануне вечером в Ростове-на-Дону по итогам двух дней соревнований.
Как стало известно ИА "Высота 102", от региона прошли Андрей Пысин (ХП «Уральская скоростная магистраль»), Оксана Вяткина (ПАО «Сбербанк»), Сергей Шипилов (ООО «Гражданстройкомплект») и депутат Волгоградской городской думы, гендиректор ООО «Волгоградский композитный завод» Руслан Морозов.
Финалисты  конкурса получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.  Что касается победителей, которых объявят на суперфинале в Сочи, то  перед ними могут открыться заманчивые карьерные перспективы. По данным организатора конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», за два минувших года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров страны: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

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