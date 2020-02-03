Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки
Общество 03.02.2020 10:32 Новости компаний
0
03.02.2020 10:32 Новости компаний
Творческий конкурс по изучению и популяризации истории и культурно-исторического наследия родного края проводит в Котельниковском районе компания-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии администрации Котельниковского муниципального района.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, конкурс проходит в рамках реализации в Котельниковском районе Волгоградской области проекта брендирования территории «Котельниково – Земля Героев». Жители Котельниково гордятся историей своей малой родины. Со времен знаменитых атаманов казачества котельниковская земля славилась сильными людьми, всегда готовыми стать на защиту своего народа. В 40-е годы 20 века в сражениях под Котельниково решилась судьба Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны.
Подвиги предков котельниковцы продолжают свершениями в труде. Именно здесь реализуется один из наиболее масштабных в новейшей истории России проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства с нуля современного горно-обогатительного комплекса.
В творческом состязании приняли участие дети из всех населенных пунктов района. Юные авторы подготовили 52 проекта, в которых рассказали, кого они считают настоящим героем Котельниковской Земли. После предварительной проверки все работы будут опубликованы для голосования.
Как сообщили организаторы конкурса, авторы работ, занявшие призовые места, получат возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправятся в Великобританию. Все участники будут награждены дипломами и памятными подарками от бренда «Котельниково – Земля Героев».
Реклама
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Спикер Госдумы РФ отправит в Волгоградскую область депутатов спасать регион от вымирания03.02.2020 08:40
Общество 03.02.2020 08:40
Комментарии 27
Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полы03.02.2020 08:33
Общество 03.02.2020 08:33
Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибы02.02.2020 17:41
Общество 02.02.2020 17:41
Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномарку02.02.2020 11:47
Общество 02.02.2020 11:47
На Мамаевом кургане Волгограде помолятся о погибших в Великой Отечественной войне02.02.2020 10:12
Общество 02.02.2020 10:12
Конюшни – следующие!: администрация Дзержинского района Волгограда отчиталась об успешной работе по сносу объектов01.02.2020 12:03
Общество 01.02.2020 12:03
Комментарии 38
На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радио01.02.2020 10:29
Общество 01.02.2020 10:29
В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировку31.01.2020 17:54
Общество 31.01.2020 17:54
Комментарии 13
Из состава Общественного совета при УМВД России по Волгограду выпал бизнесмен Калонкин31.01.2020 16:49
Общество 31.01.2020 16:49
Комментарии 10
В Волгограде решили снести "Китай город"31.01.2020 14:25
Общество 31.01.2020 14:25
На участие волгоградских казаков в параде на Красной площади могут потратить 4 млн рублей31.01.2020 13:36
Общество 31.01.2020 13:36
Комментарии 27
В Волгограде прикрыли нелегальную торговлю картами техосмотра авто31.01.2020 10:50
Общество 31.01.2020 10:50
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту Волгограда30.01.2020 20:38
Общество 30.01.2020 20:38
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублей30.01.2020 18:50
Общество 30.01.2020 18:50
Реклама