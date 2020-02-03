Общество

Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки

Общество 03.02.2020 10:32 Новости компаний
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03.02.2020 10:32 Новости компаний


Творческий конкурс по изучению и популяризации истории и культурно-исторического наследия родного края проводит в Котельниковском районе компания-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии администрации Котельниковского муниципального района. 
 Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, конкурс проходит в рамках реализации в Котельниковском районе Волгоградской области проекта брендирования территории «Котельниково – Земля Героев». Жители Котельниково гордятся историей своей малой родины. Со времен знаменитых атаманов казачества котельниковская земля славилась сильными людьми, всегда готовыми стать на защиту своего народа. В 40-е годы 20 века в сражениях под Котельниково решилась судьба Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны.
Подвиги предков котельниковцы продолжают свершениями в труде. Именно здесь реализуется один из наиболее масштабных в новейшей истории России проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства с нуля современного горно-обогатительного комплекса.
В творческом состязании приняли участие дети из всех населенных пунктов района. Юные авторы подготовили 52 проекта, в которых рассказали, кого они считают настоящим героем Котельниковской Земли. После предварительной проверки все работы будут опубликованы для голосования.
Как сообщили организаторы конкурса, авторы работ, занявшие призовые места, получат возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправятся в Великобританию. Все участники будут награждены дипломами и памятными подарками от бренда «Котельниково – Земля Героев».

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