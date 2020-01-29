Общество

Волгоградские чиновники и депутаты "съедят" миллиард рублей

Общество 29.01.2020 08:39
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29.01.2020 08:39


В Волгоградской области утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов местной власти на 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликовано соответствующее распоряжение администрации региона. Суммы, которые выделены на эти цели, не изменились по сравнению с предыдущими годами. В частности, на содержание органов власти Волгограда - администрации города, районов, а также городской думы  – это 1 миллиард 101 тысяча 666 рублей. Второй город по объему средств, которые пойдут на содержание администраций и штата чиновников, а также депутатов,  Волжский – 358 миллионов 19 тысяч рублей. Камышинские муниципальные служащие «съедят» 115 миллионов 784 тысячи рублей. Меньше всего получат на свое содержание служащие сельских администраций – от 1 миллиона 950 тысячи рублей и в среднем до 3 миллионов в год. Районным администрациям дадут на жизнь в среднем около 30 миллионов рублей. 
Расходы на содержание органов местной власти – это зарплата муниципальных служащих, функционирование зданий, которые занимают администрации и представительные органы, приобретение автотранспорта стоимостью больше 1 миллиона рублей, закупка канцелярских товаров, оплата коммунальных услуг и услуг связи и т.д.

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